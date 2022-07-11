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Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 42 градусов

Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 42 градусов 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
11 июля 2022 г. 12:19
Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 42 градусов

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 33-38° тепла. В Баку ночью 22-24°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55%.

В связи с периодическим усилением северо-западного ветра населению рекомендуется соблюдать осторожность при посещении пляжей Абшерона.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-39°, местами до 42° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 25-29° тепла.

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