Завтра в Азербайджане температура прогреется до 38 градусов

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в некоторых частях полуострова прогнозируется кратковременный дождь.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 29-34° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 17-22° тепла.