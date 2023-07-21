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Завтра в Азербайджане температура прогреется до 38 градусов

Завтра в Азербайджане температура прогреется до 38 градусов 22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
21 июля 2023 г. 12:42
Завтра в Азербайджане температура прогреется до 38 градусов

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в некоторых частях полуострова прогнозируется кратковременный дождь.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 29-34° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 22
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü 38 dərəcə isti olacaq

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