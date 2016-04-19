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    ​Завтра в Азербайджане температура прогреется до 28 градусов

    В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 20 апреля в столице и на полуострове будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен туман. Прогнозируется западный ветер, днем местами усиливающийся.

    Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 18-23 градуса тепла.

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