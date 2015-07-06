​Завтра в Азербайджане столбики термометров опустятся на несколько градусов, ожидаются грозы и дожди

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в столице прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого ночью и днем местами увеличится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 27-32 градуса тепла.

7 июля в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако ближе к вечеру и ночью в горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Температура морской воды на Абшеронских пляжах - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 24-25 градусов тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане, Туркян, Говсанах, Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.