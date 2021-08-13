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Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода В Баку и на Абшеронском полуострове 14 августа в основном без осадков.
Экология
13 августа 2021 г. 13:05
Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 августа в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 25-28°, днем - 34-38° тепла, в Баку ночью 26-28°, днем - 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью - 60-70 %, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28°, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на фоне продолжающейся жаркой погоды на Абшеронском полуострове преобладание слабых ветров и застой в воздухе в отдельные часы суток неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 35-40°, местами - 41-42° тепла, в горах ночью 16-21°, днем- 23-28° тепла.

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