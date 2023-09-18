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Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода 19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 сентября 2023 г. 13:02
Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова вероятны дожди.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди ливневого характера, град, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Rainy weather expected on Tuesday
Версия на азербайджанском языке Yağışlı hava sabah da davam edəcək

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