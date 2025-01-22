Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с

Национальная cлужба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с сильным ветром, прогнозируемым на территории страны 23 января.

Национальная cлужба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с сильным ветром, прогнозируемым на территории страны 23 января.

Об этом Report сообщили в Службе.

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Хачмазе, Хыналыге, Гусаре, Нефтчале, Шамахы и Гобустане скорость юго-восточного ветра будет достигать показателей желтого уровня погодной опасности - 13,9-20,7 м/с.

В Шабране, Сиязане, Хызы и Алтыагадже порывы юго-восточного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.