Завтра в Азербайджане пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Ночью местами на полуострове ожидаются интенсивные осадки. Днем прогнозируется переменная облачность. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру утихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 771 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные дожди, местами интенсивного характера, в горных районах снег. Днем в большинстве районов без осадков. В отдельных местах туман, временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.