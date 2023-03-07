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Завтра в Азербайджане пройдет без осадков

Завтра в Азербайджане пройдет без осадков 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
7 марта 2023 г. 13:02
Завтра в Азербайджане пройдет без осадков

8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

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