Завтра в Азербайджане пройдет без осадков

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла, ночью в Баку 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21°тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.