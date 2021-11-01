Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 ноября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром в некоторых частях полуострова вероятен кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем - 16-18° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 16-18° тепла.

Атмосферное давление понизится до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на некоторых горных территориях вероятны дожди. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 6-11°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем – 0-5° тепла.