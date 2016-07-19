Завтра в Азербайджане прогнозируется 42 градуса тепла

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном ясная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-27°, днем 32-37° тепла, в Баку ночью 24-26°, днем 34-36° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-40° тепла, местами до 42° тепла, в горах ночью 17-22°, днем 27-32° тепла.

Атмосферное давление - 750 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 65-75%, днем - 35-40%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 23-24°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 24-25°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 июля временами усиливающийся северный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове будет благоприятным фактором для метеочувствительных людей.