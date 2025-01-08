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Завтра в Азербайджане преимущественно без осадков

Завтра в Азербайджане преимущественно без осадков 9 января в Азербайджане преимущественно без осадков.
Экология
8 января 2025 г. 12:58
Завтра в Азербайджане преимущественно без осадков

9 января в Азербайджане преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

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