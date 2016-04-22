​Завтра в Азербайджане потеплеет

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и на полуострове в дневные часы ожидается слабый южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидаетсят туман, в восточных районах - кратковременные осадки.

Будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого в дневные часы немного возрастет.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.