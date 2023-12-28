О нас

Завтра в Азербайджане пойдет снег

Завтра в Азербайджане пойдет снег В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
28 декабря 2023 г. 13:15
Завтра в Азербайджане пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны осадки, на севере полуострова - мокрый снег.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 2-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. На отдельных территориях пойдет дождь, в горах - снег. В некоторых районах вероятен туман. Ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow unveiled
Версия на азербайджанском языке Sabah qar və sulu qar yağacaq

Самое читаемое

В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi