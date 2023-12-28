Завтра в Азербайджане пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны осадки, на севере полуострова - мокрый снег.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 2-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. На отдельных территориях пойдет дождь, в горах - снег. В некоторых районах вероятен туман. Ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.