Завтра в Азербайджане пойдет снег, вероятна метель

Температура воздуха в ночь с 12 на 13 марта опустится на 3-5 градусов по сравнению с прошлыми днями и составит 0 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове с 12 до 13 марта будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, днем местами на полуострове ожидается усиление до 28-33 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, дождь, который пройдет 11 марта, 12 марта перейдет в мокрый снег, днем - в снег, местами интенсивный, во второй половине дня вероятна метель. Температура воздуха в ночь с 12 на 13 марта опустится на 3-5 градусов по сравнению с прошлыми днями и составит 0 градусов.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов днем 11 марта и до утра 13 марта на территории страны ожидается неустойчивая погода, дождь с грозой, местами снег, в отдельных местах интенсивный. Будет дуть западный ветер, 11 марта - 15-20 м/с, 12 марта - 23-28 м/с, местами порывы до 30-33 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с прошлыми днями. В основном в горных и предгорных районах существует вероятность обледенения дорог.