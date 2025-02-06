Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-7 тепла. Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах возможны осадки в виде снега. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, усиливающийся на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорье - 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги покроются льдом.