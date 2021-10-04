В Азербайджане ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября ожидаются переменные осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября ожидаются переменные осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - 17-19° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Местами возможны ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 14-17° тепла, в горах ночью – 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла.