О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане ожидаются осадки

В Азербайджане ожидаются осадки В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября ожидаются переменные осадки.
Экология
4 октября 2021 г. 13:09
В Азербайджане ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября ожидаются переменные осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - 17-19° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Местами возможны ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 14-17° тепла, в горах ночью – 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане ожидаются сильные дожди, а в горах - снег
В Азербайджане ожидаются сильные дожди, а в горах - снег
3 октября 2021 г. 12:23
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 октября 2021 г. 12:13
В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября
В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября
1 октября 2021 г. 15:14
Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу
1 октября 2021 г. 13:14
Умайра Тагиева: Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца
Умайра Тагиева: Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца
30 сентября 2021 г. 18:00
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября
30 сентября 2021 г. 13:20
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября
29 сентября 2021 г. 13:30
В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 1 октября
В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 1 октября
29 сентября 2021 г. 12:48
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, град
28 сентября 2021 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi