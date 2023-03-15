Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи местами вероятны осадки.

Утром прогнозируется туман, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью 5-9° тепла, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных районах – снег. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-7° тепла.