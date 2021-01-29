О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла
Экология
29 января 2021 г. 14:19
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
0 : 00
0 : 00

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в некоторых местах интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, завтра будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность – 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных территориях снег, в отдельных местах интенсивный. Временами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно-медико-метеорологическому прогнозу, 30 января спокойные погодные условия на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей, однако повышенный уровень влажности может вызвать чувство беспокойства у некоторых людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rain predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Геослужба: Оползень в Бадамдаре вызван рядом факторов
Геослужба: Оползень в Бадамдаре вызван рядом факторов
29 января 2021 г. 10:36
Оштрафовано лицо, занимавшееся незаконной охотой в Ширванском нацпарке
Оштрафовано лицо, занимавшееся незаконной охотой в Ширванском нацпарке
28 января 2021 г. 15:37
Завтра в Баку ожидается переменная облачность
Завтра в Баку ожидается переменная облачность
28 января 2021 г. 13:21
Пойдет снег, подует сильный ветер
Пойдет снег, подует сильный ветер
27 января 2021 г. 18:06
Прогноз погоды на 28 января
Прогноз погоды на 28 января
27 января 2021 г. 13:36
Госслужба оштрафовала любителей незаконной рыбалки
Госслужба оштрафовала "любителей" незаконной рыбалки
27 января 2021 г. 13:12
Готовится проект по восстановлению охраняемых природных территорий в Карабахе
Готовится проект по восстановлению охраняемых природных территорий в Карабахе
26 января 2021 г. 17:29
Министерство: В национальных парках можно устраивать пикники
Министерство: В национальных парках можно устраивать пикники
26 января 2021 г. 17:18
Минприроды Азербайджана запретило охоту на дагестанского тура
Минприроды Азербайджана запретило охоту на дагестанского тура
26 января 2021 г. 16:45
Прогноз погоды на 27 января
Прогноз погоды на 27 января
26 января 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi