Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в некоторых местах интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, завтра будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность – 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных территориях снег, в отдельных местах интенсивный. Временами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно-медико-метеорологическому прогнозу, 30 января спокойные погодные условия на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей, однако повышенный уровень влажности может вызвать чувство беспокойства у некоторых людей.