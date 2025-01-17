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Завтра в Азербайджане ожидаются снег и дождь

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и дождь 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
17 января 2025 г. 12:54
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и дождь

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова не исключается изморось, вечером - дождь.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако к вечеру в некоторых районах, начиная с северных и западных, временами ожидаются осадки, не исключаются снег и туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə günü intensiv yağış və qar yağacaq

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