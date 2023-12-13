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Завтра в Азербайджане ожидаются сильный ветер и интенсивные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются сильный ветер и интенсивные осадки В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14 декабря сохранятся неустойчивые погодные условия, временами ожидаются осадки.
Экология
13 декабря 2023 г. 16:13
Завтра в Азербайджане ожидаются сильный ветер и интенсивные осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14 декабря сохранятся неустойчивые погодные условия, временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частых полуострова осадки будут интенсивными.

Скорость северного ветра усилится до 15-18 м/с.

В районах Азербайджана неустойчивые погодные условия продлятся до вечера 14 декабря. В горных районах выпадет снег, на отдельных территориях (Губа-Гусар, Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными.

Скорость восточного ветра будет достигать 15-20 м/с.

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