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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки Объявлен прогноз погоды на 6 октября.
Экология
5 октября 2021 г. 12:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Объявлен прогноз погоды на 6 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В основном утром и вечером местами вероятны дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла, в Баку ночью - 13-15°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм до ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

6 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов и влажность, что может вызвать определенное беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью – 0-4° тепла, днем 4-7°в высокогорьях ночью 2-5° мороза, днем - 0-2° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə şaxta olacaq

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