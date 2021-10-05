Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Объявлен прогноз погоды на 6 октября.

Объявлен прогноз погоды на 6 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В основном утром и вечером местами вероятны дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла, в Баку ночью - 13-15°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм до ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

6 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов и влажность, что может вызвать определенное беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью – 0-4° тепла, днем 4-7°в высокогорьях ночью 2-5° мороза, днем - 0-2° мороза.