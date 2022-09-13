Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков.

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневные часы местами возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем ​​25-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем ​​26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

В регионах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер на отдельных территориях усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем ​​27-32° градуса тепла, ночью 6-10°, днем ​​12-17° тепла.