О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
13 сентября 2022 г. 13:23
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневные часы местами возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем ​​25-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем ​​26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

В регионах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер на отдельных территориях усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем ​​27-32° градуса тепла, ночью 6-10°, днем ​​12-17° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rain and windy weather expected for tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

Самое важное

Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
13 сентября 2022 г. 11:45
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
13 сентября 2022 г. 09:36
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
13 сентября 2022 г. 07:49
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
13 сентября 2022 г. 02:02
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
13 сентября 2022 г. 01:44
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
13 сентября 2022 г. 01:29
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
13 сентября 2022 г. 01:24
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
12 сентября 2022 г. 18:08
Президент Азербайджана поздравил Карла III
Президент Азербайджана поздравил Карла III
12 сентября 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi