Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
13 августа 2025 г. 13:15
14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем - 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 30-35, в горах ночью 12-17, днем - 18-23 градуса тепла.

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 14
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

