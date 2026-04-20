Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    21 апреля в Азербайджане ожидается дождливая погода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, временами интенсивные, не исключаются грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем станет умереннее.

    Температура воздуха ночью составит 10-12, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

    В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в горных районах выпадет снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Sabah Azərbaycanda yağış yağacaq

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей