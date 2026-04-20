Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

21 апреля в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, временами интенсивные, не исключаются грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем станет умереннее.

Температура воздуха ночью составит 10-12, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в горных районах выпадет снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.