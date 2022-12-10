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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки и туман.
Экология
10 декабря 2022 г. 13:10
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки и туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны осадки. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 6-10° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 0-5° мороза.

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