Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки и туман.

11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки и туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны осадки. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 6-10° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 0-5° мороза.