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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
5 апреля 2023 г. 12:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах ожидается слабый туман, изморось. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки. Местами прогнозируются интенсивные дожди, молнии и град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 6-10°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 1-4°, днем 4-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, dolu düşəcək

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