Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и вечером на некоторых частях полуострова прогнозируются кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 17-20° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, временами интенсивного характера, грозы, град и туман. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью 3-7°, днем - 10-15° тепла.