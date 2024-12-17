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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 18 декабря в Азербайджане местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег.
Экология
17 декабря 2024 г. 12:43
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

18 декабря в Азербайджане местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки, мокрый снег. Юго-западный ветер сменится днем ​​умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. С утра в горных районах ожидаются осадки, мокрый снег, снег. Местами ожидается туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

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