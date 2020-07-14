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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
14 июля 2020 г. 13:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами ожидаются дожди, грозы.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-90 процентов, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

15 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем ​​- 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем ​​20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 15 июля на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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