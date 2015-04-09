​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, местами пройдет снег

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 апреля. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами слабый туман, ближе к вечеру возможны осадки. Прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 5-8, днем 10-14 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами мокрый снег и снег. Местами возможен туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 4 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, 10 и 11 апреля повышение атмосферного давления на Абшеронском полуострове будет в основном неблагоприятным для метеочувствительных людей.