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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября в течение дня ожидаются кратковременные дожди.
Экология
13 октября 2024 г. 12:14
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября пройдут дожди, ожидается сильный ветер.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, на полуострове местами осадки будут интенсивного характера, прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью и днем составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, кое-где пройдут ливни, выпадет град, в высокогорье есть вероятность снегопада, временами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем — 17-21° тепла, в горах ночью 3-8°, днем — 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

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