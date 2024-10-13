Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября в течение дня ожидаются кратковременные дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября пройдут дожди, ожидается сильный ветер.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, на полуострове местами осадки будут интенсивного характера, прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью и днем составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, кое-где пройдут ливни, выпадет град, в высокогорье есть вероятность снегопада, временами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем — 17-21° тепла, в горах ночью 3-8°, днем — 8-13° тепла.