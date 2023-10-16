Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки.

Днем будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых районах не исключаются периодические осадки, в отдельных местах ливни, грозы, град, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.