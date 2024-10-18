Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером ожидается дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер к утру станет умереннее.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и град. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла.