Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и грозы

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, ближе к ночи - грозы.

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, ближе к ночи - грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 8-13° тепла.