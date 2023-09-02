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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
2 сентября 2023 г. 12:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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