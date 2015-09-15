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    ​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    В Баку будет преобладать северный ветер

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября в Баку ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру и ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков.

    Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

    По его словам, завтра в столице ожидается северный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 26-29 градусов тепла.

    16 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы и переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью столбики термометров покажут 17-22, днем - 28-33 градуса тепла. В горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла. 

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