​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября в Баку ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру и ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, завтра в столице ожидается северный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 26-29 градусов тепла.

16 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы и переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью столбики термометров покажут 17-22, днем - 28-33 градуса тепла. В горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.