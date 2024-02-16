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Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются переменные осадки. Ночью и вечером в некоторых частях полуострова осадки перейдут в мокрый снег.
Экология
16 февраля 2024 г. 13:12
Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются переменные осадки. Ночью и вечером в некоторых частях полуострова осадки перейдут в мокрый снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 5-9° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.

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Версия на английском языке Sleet and snow forecasted for Saturday
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü sulu qar, qar yağacaq

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