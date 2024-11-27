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Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни 28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
27 ноября 2024 г. 12:58
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных частях полуострова возможны ливни. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах ливневого характера, в горных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 8-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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