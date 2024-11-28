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Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер 29 ноября в отдельных районах Азербайджана ожидаются ливни, в горных районах выпадет снег.
Экология
28 ноября 2024 г. 17:10
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер

29 ноября в отдельных районах Азербайджана ожидаются ливни, в горных районах выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

29 ноября в первой половине дня в Губа-Гусарской, а 30 ноября в некоторых частях Лянкяран-Астаринской зоны временами ожидаются осадки.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

В связи с ветреной погодой, ожидаемой завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлено желтое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сиязани, Хызы, Хачмазе, Шабране, Губе, Гусаре, Гёранбое, Нафталане, Агстафе, Товузе, Шемкире, Газахе, Дашкесане, Мингячевире будет преобладать сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13.9-20.7 м/с.

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