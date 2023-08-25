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Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и грозы 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
25 августа 2023 г. 13:16
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и грозы

26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ночью возможны ливни и грозы.

Утром осадки постепенно прекратятся, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 75-85%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами пройдут дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Showers, lightning expected on August 26
Версия на азербайджанском языке Sabah leysan yağacaq, şimşək çaxacaq

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