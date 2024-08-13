Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 16-21° тепла.