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Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки 14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
13 августа 2024 г. 13:10
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 16-21° тепла.

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