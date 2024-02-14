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Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки 15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 февраля 2024 г. 13:28
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана 15 февраля местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в отдельных местах интенсивный, не исключается туман. Днем 15 февраля в большинстве районов осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-10° тепла.

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