Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами на полуострове возможны кратковременные осадки, утром не исключается туман. Прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде восточных районов ожидаются изморось и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.