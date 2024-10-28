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Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки 29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
28 октября 2024 г. 13:45
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами на полуострове возможны кратковременные осадки, утром не исключается туман. Прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде восточных районов ожидаются изморось и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 29
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və bölgələrdə arabir yağış yağacaq - PROQNOZ

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