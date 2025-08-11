О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки 12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
11 августа 2025 г. 13:21
12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных частях - ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25° тепла.

Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

