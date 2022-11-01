Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Днем в основном без осадков. Во второй половине дня северный ветер сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем 15-18° тепла. В Баку ночью 11-13°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-9° тепла.