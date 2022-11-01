О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.
Экология
1 ноября 2022 г. 13:08
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Днем в основном без осадков. Во второй половине дня северный ветер сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем 15-18° тепла. В Баку ночью 11-13°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-9° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
1 ноября 2022 г. 12:28
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
31 октября 2022 г. 19:49
Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией
Утвержден новый календарный план в связи с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией
31 октября 2022 г. 16:28
В Кяльбаджаре обнаружены человеческие останки
В Кяльбаджаре обнаружены человеческие останки
31 октября 2022 г. 15:54
Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi