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Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди 21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
20 декабря 2024 г. 13:00
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем ​​- 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - ​​10-15° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 21
Версия на азербайджанском языке Sabah arabir yağış yağacaq - Şənbə gününün HAVASI

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