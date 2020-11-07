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Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки Атмосферное давление повысится с 766 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 75-85%
Экология
7 ноября 2020 г. 13:09
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, днем осадки постепенно прекратятся Будет наблюдаться умеренный северный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью 9-12, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 75-85%.

8 ноября в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горах возможен снег. Ночью и утром туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 14-18, в горах ночью 1-5, днем 5-9 градусов тепла.

8 ноября на Абшеронском полуострове на фоне влажной погоды и умеренного северного ветра (хазри) ожидается понижение температуры, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq

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