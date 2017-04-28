Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки. В отдельных частях полуострова осадки могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, до 1 мая на Абшеронском полуострове ожидается нормальное суточное изменение метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами ожидается туман, изморось, в течение дня в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.